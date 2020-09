Création de la "Cité éducative" de Pointe-à-Pitre - Les Abymes

Nadine Fadel •

Création de la Cité éducative

#RENTREE2020 Ce 31/08 la Cité éducative de #PointeàPitre & #Abymes a été créée avec la signature d’une convention entre @Prefet971 @AcGuadeloupe & les 2 villes. C’est 1M€ investis par l’#Etat pour l’excellence éducative dans les quartiers prioritaires

Pourquoi une Cité éducative ?

Le programme des Cités éducatives est une coopération renforcée de l’ensemble des acteurs publics, associatifs et de la société civile, mobilisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, afin de bâtir des « territoires à haute qualité éducative » autour de trois objectifs : conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative, ouvrir le champ des possibles.

L’équipement des établissements scolaires : achat d’outils pédagogiques, de matériel numérique, d’équipements ludo-éducatifs pour les écoles maternelles ;

Un projet santé / hygiène : mise en place d’un parcours de santé, afin d’assurer un dépistage et suivi correct des élèves, ainsi qu’un renforcement des interventions de prévention ;

Des espaces parents : mobilisation d’acteurs associatifs, pour favoriser l’implication des parents et aider à assurer la parentalité, dans un contexte social parfois complexe.

Ils étaient tous réunis, ce lundi 31 août 2020, dans l'après-midi, au collège "Nestor de Kermadec" : David Percheron, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture, Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l'académie de la Guadeloupe, Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre et une repésentante du maire des Abymes. Tous ont signé une convention de création de laLa Cité éducative de Pointe-à-Pitre - Les Abymes, figure parmi les 80 dispositifs labellisées , le 5 septembre 2019, par le Ministre de la ville et du logement et le Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.Ce projet a pour objectif d’intensifier la prise en charge des enfants, avant, pendant et autour du cadre scolaire, en zone d’éducation prioritaire, dès la rentrée 2020. La Cité éducative rassemble ainsi quatre écoles maternelles ("Raymonde Bambuck", "Victoire Barbeux", "Sylvette Dacourt", "Dubouchage"), quatre écoles élémentaires ("Raymonde Bambuck", "Christy Campbell", "Raphaël Cipolin", "Timotey Gendrey") et les collèges "Sadi Carnot" et "Nestor de Kermadec". Des établissements rassemblant près de 1000 élèves.Ce soutien accru doit se traduire par une meilleure coordination des acteurs sur le terrain, aussi bien publics, qu’associatifs et par un engagement financier de l’État, qui a mobilisé de plus d’un million d’euros, sur la période allant de 2020 à 2022.David Percheron, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture est interrogé par Bruno Pansiot-Villon :Afin de favoriser la réussite des élèves, la Cité éducative porte des projets imaginés par les acteurs de terrain, notamment par la communauté éducative, afin de répondre aux besoins importants identifiés sur le territoire, tels que :À cela, s’ajoutent des projets axés autour de l’insertion professionnelle, du renforcement des fondamentaux, ou encore du développement des pratiques artistiques et sportives.La rectrice de l'académie de Guadeloupe, Christine Gangloff-Ziegler répond à Bruno Pansiot-Villon :