Un festival, six interpellations, trois condamnations

Un conducteur sans permis, sans assurance et qui a percuté une voiture de police dort depuis mardi en prison, après ses frasques lors du festival Color Run du Gosier, le 10 juillet dernier. Le lendemain, lors du même évènement, deux braqueurs ont été interceptés, après avoir menacé une victime avec une arme, pour lui voler sa chaîne en or ; ils ont tous deux été condamnés également.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le festival Color Run, organisé sur le site du Palais des sports du Gosier, à Bas-du-Fort, les 10 et 11 juillet 2024, a été haut en couleurs !

La police nationale a dû y intervenir pour des faits graves.

Un refus d’obtempérer

Les agents de la Brigade Spécialisée de Terrain (BST) ont tenté de contrôler un véhicule avec trois occupants à son bord. Le conducteur a refusé d'obtempérer, alors que les agents lui demandaient de s'arrêter. L’homme a percuté le véhicule de la BST à plusieurs reprises pour s'enfuir. Les policiers de la Brigade Anti-Criminalité (BAC), rapidement arrivés en renfort, ont poursuivi les suspects à pied, sur la rocade.

Deux individus ont été interpellés.

Le conducteur, pris dans ce coup de filet, était au volant sans permis et sans assurance.

Le 16 juillet dernier, après une comparution immédiate, il a été condamné à 15 mois de prison, avec maintien en détention.

Un vol à main armée

Lors de la clôture de l’évènement festif, la BAC a été alertée d'un braquage en cours.

Sur place, des témoins ont désigné cinq suspects, qui ont pris la fuite à la vue des policiers. Bis repetita : une poursuite pédestre sur la rocade s’est engagée. Elle s’est soldée par l'interpellation de quatre individus, dont les deux principaux, un homme et une femme d'une vingtaine d'années.

Les mis en cause avaient menacé une victime majeure, avec une arme, pour lui voler sa chaîne en or, puis avaient rejoint un véhicule garé à proximité.

Les agents ont retrouvé le bijou et l'arme, à bord de cette voiture.

Lors de leur comparution immédiate, les deux suspects ont été reconnus coupables de vol avec violence. La jeune femme a été condamnée à un an de prison, aménageable en détention à domicile sous bracelet électronique. Le garçon a lui écopé de deux ans de prison, avec mandat de dépôt.

Les forces de l’ordre et les autorités judiciaire l’ont annoncé hier (mercredi 17 juillet 2024) : elles vont désormais sévir, à l’encontre des délinquants, alors que les chiffres de l’insécurité ne cessent de grimper dans l’archipel.

