Ce matin, l’arrivée en Guadeloupe des premiers travailleurs Indiens a été fêtée, face au monument du Premier Jour, situé à la Darse de Pointe-à-Pitre. 168 ans après, les ancêtres Indiens ont été honorés par un dépôt de gerbes et une cérémonie rituelle, organisés par le Comité du Premier Jour et le Conseil départemental.

Bruno Pansiot-Villon, Olivier Lancien, avec Nadine Fadel •

La cérémonie de commémoration du 168ème anniversaire de l’arrivée des premiers travailleurs Indiens en Guadeloupe a été célébrée, dans la matinée de ce samedi 24 décembre 2022, à la Darse, à Pointe-à-Pitre ; c’est là que trône le Monument du Premier jour.

Cette manifestation était organisée à l’initiative du Comité du Premier jour et du Conseil départemental. Elle fait d’ailleurs désormais "partie du calendrier de célébrations mémorielles, culturelles et patrimoniales de la collectivité", a confirmé le conseiller départemental Michel Mado, président de la commission développement culturel et gestion du patrimoine au Département.

Voici un aperçu de l’ambiance sur place et du rituel auquel un public nombreux et multiculturel est venu assister.

Ambiance/ Commémoration du 168ème anniversaire de l’arrivée des premiers travailleurs Indiens en Guadeloupe • ©Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

Le premier jour, le 24 décembre 1854, environ 340 ressortissants Indiens ont débarqué dans l’archipel, dans l’espoir d’y vivre paisiblement du fruit de leur travail. Sous contrats, ils sont venus remplacer les anciens esclaves de la colonie.

Une histoire de déracinement et d’intégration difficile qu’il faut raviver dans la mémoire des locaux, dont les descendants de ces hommes et ces femmes qui tous, désormais, sont des Guadeloupéens à part entière, explique Gérard Petapermal, président du Comité du Premier Jour.

Gérard Petapermal, président du Comité du Premier Jour • ©Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

"Sur les 43.000 Indiens arrivés en Guadeloupe, près de 25.000 sont morts dans les champs de canne-à-sucre", rappelle Elie Shitalou, président de l’association des Amis de l’Inde. "Donc, ils ont payé de leur sang le droit d’avoir ce pays-là en héritage et d’être Guadeloupéens", complète cette figure des indo-descendants.

Les organisateurs de la cérémonie de ce jour ont lancé des discussions, avec les collectivités locales, pour déplacer le Monument du Premier Jour vers un autre site. L’actuelle implantation, au débarcadère de la Darse, ne correspond plus, selon les acteurs de cette célébration, qui aspirent à un emplacement plus noble et plus digne ; un point de vue partagé par le Département.

La célébration s'est déroulée à côté du Monument du Premier Jour, devant un snack-bar et à proximité du marché aux poissons, à la Darse - 24/12/2022. • ©Olivier Lancien