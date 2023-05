Conférence à 18h00 : décryptage du Code Noir, ce 10 mai, à Pointe-à-Pitre

En ce 10 mai, date de la commémoration de l’abolition esclavage dans l’Hexagone, rendez-vous est donné à la population guadeloupéenne à une soirée autour du Code Noir, à la salle Rémy Nainsouta. L’historien Jean-François Niort s’est entouré, à cette occasion, d’artistes et artisans, pour donner une autre tonalité au devoir de mémoire.

A paraitre, le 18 mai 2023, l’ouvrage signé Jean-François Niort, "Le Code Noir, idées reçues sur un texte symbolique". Il s’agit d’une réédition, après une première publication qui remonte à janvier 2015, aux éditions Le Cavalier Bleu.

L’auteur, historien du droit colonial et spécialiste du Code Noir, est maître de conférences en Histoire du Droit à la faculté des sciences juridiques et économiques de la Guadeloupe (Université des Antilles). Maîtrisant son sujet, il organise une soirée "historique, mémorielle et culturelle" autour du thème "Le Code Noir de 1685 et son rétablissement en 1802, crimes contre l’humanité". Rendez-vous est donné au tout public ce mercredi soir, dès 18 heures, à la salle Rémy Nainsouta, à Pointe-à-Pitre.

Le choix de proposer un tel évènement le 10 mai, Journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, n’est pas un hasard. L’échange de ce soir sera l’occasion de revenir sur quatre 10 mai qui, à travers l’histoire, nous concernent au premier chef et qui évoquent notamment des crimes contre l’humanité.

Jean-François Niort parle de dates importantes, au nom du devoir de mémoire

On va présenter à nouveau ces textes juridiques que sont le Code Noir de 1685 et l’arrêté consulaire du 16 juillet 1802 qui rétablit l’esclavage (...) Jean-François Niort, maître de conférences en HDR à l’UA

Des artistes et artisans seront présents, afin que ce ne soit pas qu’une histoire d’universitaires.

Pour que la commémoration se fasse de manière un peu plus culturelle, que seulement scientifique et historique. Et pour partager aussi davantage avec la population (...) Jean-François Niort, maître de conférences en HDR à l’UA

Le Code Noir et ses interprétations

Jean-François Niort, dans son livre "Le Code Noir, idées reçues sur un texte symbolique", explique que ce texte fondateur du droit colonial français a suscité beaucoup de confusions et d'erreurs ; ainsi, en s’appuyant sur les acquis des dernières recherches historiques, il corrige un certain nombre d'idées reçues sur ce texte devenu aujourd'hui éminemment symbolique.