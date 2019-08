Alex CORVO, adjoint à la mairie en charge des affaires scolaires Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Les écoles maternelles et primaires de Lauricisque à Pointe-à-Pitre devront garder portes closes pour cette rentrée 2019.La raison, les travaux de démolition des tours Gabarre à proximité, présentent des risques pour la sécurité des élèves et du personnel.Pour faire face à cette fermeture, la décision a été prise de déplacer les enfants dans d’autres établissements de Pointe à Pitre situés à proximité.Une situation évidemment délicate pour les familles et les autorités, et qui risque de durer deux ans ou plus, en fonction de l’avancée du chantier.Sur les travaux de démolition des Tours, voir : Le début de la fin pour les tours Gabarre de Pointe-à-Pître