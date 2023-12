INSOLITE. Il plonge dans la mer pour échapper à un contrôle de police

Un contrevenant a risqué la noyade pour éviter un contrôle de Police, mercredi dernier, à Pointe-à-Pitre. Quand il a vu les agents, postés dans le secteur de Dubouchage, il est sorti de son véhicule et a plongé dans la mer. Il a été interpelé une centaine de mètres plus loin. L’homme conduisait sans ceinture de sécurité et avait ce qui semble être du cannabis en sa possession.

Un ressortissant Dominiquais a nagé sur une centaine de mètres, entre le secteur de Dubouchage et le littoral bordant la Mémorial Acte, à Pointe-à-Pitre, afin d’échapper à un contrôle routier à l’initiative de la police nationale ; c’était mercredi dernier (27 décembre 2023).

Les agents de la compagnie départementale d’intervention (CDI) étaient postés non loin du collège Nestor de Kermadec, quand ils ont repéré un homme au volant d’une voiture, sans ceinture de sécurité et fumant un joint.

C’est alors que l’individu est sorti de son véhicule et a pris la direction d’un ponton donnant sur le plan d’eau de la Darse. Poursuivi par les fonctionnaires, il a plongé et s’est éloigné à la nage, en direction du Mémorial Acte. À pied, les policiers l’ont suivi, en logeant le rivage. Une « course-poursuite » originale, durant laquelle le mis en cause a tenté de regagner le bord à trois reprises, puis s’est ravisé en plongeant à nouveau, pour ne pas être pris.

Arrivé au niveau du Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage, épuisé, il a fini par appeler ses poursuivants à l’aide.

Il a fallu qu’un agent se dévoue et rejoigne l’homme dans l’eau, après s’être délesté de ses équipements. L’interpellation a donc eu lieu dans la mer ; les deux principaux protagonistes de cette opération, policier et fuyard, en étaient quittes pour un bon bain !

Ce dernier était en possession d'une sacoche contenant un pochon de produit s’apparentant à de l'herbe de cannabis, ainsi qu'un permis de conduire dominiquais. L'individu était connu des services de police et son permis invalide. Police nationale de la Guadeloupe

La scène a été filmée (©Police nationale de la Guadeloupe) :