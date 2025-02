Le parquet ouvre une instruction après le décès au CHU d'un sexagénaire, roué de coups deux jours avant dans un PMU

Des images de vidéosurveillance d'un PMU de Pointe-à-Pitre datées du 10 février 2025 circulent depuis ce samedi sur les réseaux sociaux. Elles montrent un individu coiffé d'un chapeau frappant à terre un autre homme avec violence. Ce dernier est décédé deux jours plus tard au CHU de Guadeloupe. Le parquet a ouvert une instruction.

Les images de la vidéosurveillance qui circulent sur le réseau social Whatsapp sont implacables. Elles montrent un individu portant un chapeau et un T-shirt bleu frapper un homme à terre avec une violence inouïe. La vidéosurveillance est datée du lundi 10 février à 9h et elles proviendraient d'un PMU de Pointe-à-Pitre. Selon les premières informations il s'agirait d'un parieur mécontent d'avoir perdu à cause des conseils d'un autre.

À l'arrivée des secours, la victime, un homme de 64 ans, est consciente. Il est cependant transporté au CHU pour des soins. Il ressortira quelques heures plus tard. Le lendemain, en voulant déposer plainte, le sexagénaire s'écroule victime d'un malaise. De nouveau transporté au CHU, il sombre dans le coma et ne se réveillera pas. Selon certains témoignages, il aurait été opéré du cœur. L'enquête devra montrer si son décès est lié aux coups qu'il a reçus ou pas.

Avant son décès, une information a été ouverte par la procureure de Pointe-à-Pitre pour violences aggravées, suivie le 13 février, d'un réquisitoire supplétif pour violences ayant entraîné la mort.