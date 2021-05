Une manifestation pour lier les combats contre le Chlordécone et le Glyphosate

Nadine Fadel, avec Daniel Querin •

L'appel lancé par le Rassemblement écologiste et volontariste (REV) Guadeloupe, aux citoyens "concernés par les procédures en justice dans le scandale du chlordécone et autres pesticides", n'a pas remporté un franc succès, ce samedi 15 mai 2021 : un peu plus de dix manifestants étaient rassemblés devant le kiosque de la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre.

La cause, pourtant, concerne une grande partie de la population de la Guadeloupe.

Par ailleurs, cette manifestation devait faire écho, localement, à la "Marche mondiale contre Monsanto", du nom du fabricant de l'herbicide Roundup, qui contient du glyphosate.

Les messages des personnes présentes imbriquaient, donc, les deux problématiques, comme pour dire : Chlorédone et Glyphosate, même combat !

Jistis pou nou, nou pwazoné ! Klòwdékòn ka tchouyé, Jistis ! Mosanto sème la mort, STOP ! Reconnaisance du préjudice Mosanto asasiné nou, pwazoné nou

Il est temps, selon les orateurs de REV Guadeloupe, que la société civile se dresse contre les multinationales comme Monsanto-Bayer :

Astrid Arconte est la présidente de l'association "REV Guadeloupe" . Elle ne s'offusque pas du manque d'implication de la population locale, lors des manifestations qui visent à soulever les problématiques liées à l'empoisonnement des habitants, des terres et des eaux de Guadeloupe, par la molécule chlordécone.

A noter que, vendredi 14 mai 2021, la condamnation de Monsanto, racheté par le groupe allemand Bayer, a été confirmée, en appel, par la justice américaine.

Edwin Hardeman, plaignant atteint d'un cancer, a donc obtenu gain de cause ; il touchera 25 millions de dollars de dommages et intérêts.