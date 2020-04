Trois salles de classe d'une école maternelle vandalisées à Saint-François

Trois salles de classe de l'école maternelle du groupe scolaire Angèle Epither-Nayagom à Saint-François, ont été entièrement saccagées pendant le week-end. Il s'agirait de la quatrième fois depuis la rentrée de 2019. Un inventaire des dégats est en cours. Une plainte va être déposée par la mairie.

Christine Dragin et Carole Petit •

Des dégradations à répétition condamnées par le maire de la commune

Fabrice Daijardin

L'agent municipal de permanence qui a pénétré ce matin à l'école maternelle du Groupe scolaire Angèle Epither-Nayagom, n'en croyait pas ses yeux. Les trois classes, de petite, moyenne et grande section ont été complètement vandalisées. Peinture sur les murs et les sols, matériel dégradé, travaux des enfants souillés et détruits. Apparemment rien n'a été volé mais le choc est immense.Dans un communiqué, Laurent Bernier exprime sa colère et "condamne fermement ce qui s’apparente à un acte de vandalisme gratuit contre l’un des symboles de notre vivre ensemble. 3 salles de classe de l’école maternelle du groupe scolaire Angèle Epither-Nayagom ont été véritablement souillées et saccagées. Les agents qui entretiennent l’école quotidiennement dans cette période de confinement sont encore sous le choc. La police municipale et la gendarmerie de Saint-François sont actuellement sur place pour effectuer les constats de rigueur. Une plainte s’en suivra. Ces actes répétés contre cette école ne peuvent pas rester impunis."On écoute, interrogé par