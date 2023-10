Guarick Landry, plus jeune pilote de ligne d’Europe, de retour chez lui : "une fierté pour la Guadeloupe !"

C’est en Guadeloupe que Guarick Landry veut voler et, donc, exercer son métier de pilote de ligne, après avoir obtenu sa licence, le mois dernier. Le plus jeune pilote commercial d’Europe va, avant tout, profiter de quelques jours de détente, auprès des siens, après avoir bûché pour finir son cursus en un temps record. Ce garçon réservé et passionné nous a accordé quelques mots, à son arrivée à l'aéroport.

Nadine Fadel, avec Ronhy Malety •

En un an, Guarick Landry est venu à bout d’une formation qui, normalement, dure deux ans et demi. Il ne s’est pas accordé de pause, aucune période de vacances et, au final, à 18 ans, il est devenu le plus jeune pilote de ligne d'Europe, en décrochant sa licence de pilote commercial, à Perpignan, en septembre dernier.

À LIRE AUSSI : Le Guadeloupéen Guarik Landry plus jeune pilote de ligne en Europe – 16/09/2023.

Après cette performance remarquable, le jeune Guadeloupéen est de retour dans son archipel natal. Il a foulé le sol de l’aéroport Guadeloupe-Pôle Caraïbes, hier après-midi (mardi 10 octobre 2023).

À deux pas de là, c’est le quartier du Raizet (Les Abymes), celui où il a grandi et observé, depuis sa fenêtre, les avions décoller et atterrir, tout au long de sa jeunesse.

C’est un accomplissement d’un grand rêve que j’ai depuis le plus jeune âge. J’ai toujours habité près de l’aéroport et la première chose que je voyais, c’était les avions ! Guarick Landry, plus jeune pilote de ligne d’Europe

Guarick Landry, plus jeune pilote de ligne d’Europe • ©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

Sur place, quelques personnes l’attendaient pour le féliciter, au son du GwoKa.

Pas question de qualifier le jeune homme de surdoué. Le garçon est modeste. Il est simplement un gros bosseur, comme l’explique sa maman :

Il n’aime pas trop ce mot : surdoué. Parce qu’il a fait toute sa scolarité normale, comme tous les enfants, il n’a pas sauté de classes, donc il ne se considère pas comme un surdoué. Et, comme c’est un enfant qui a toujours été droit dans ce qu’il fait, on s’y attendait, quoi ! Martine Théophile, mère de Guarick Landry

Martine Théophile, mère de Guarick Landry • ©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

Comme il l’a dit lui-même : "le retour au pays est le deuxième accomplissement".

En effet, place désormais à la détente, auprès des siens et dans le territoire qu’il affectionne particulièrement : la Guadeloupe.

C’est dans l’archipel qu’il entend s’insérer professionnellement, puisqu’il espère intégrer une compagnie aérienne localement, "et voler le plus rapidement possible".