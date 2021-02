Hélène, victime d'inceste témoigne pour aider à libérer la parole

Yasmina Yacou •

A 45 ans, Hélène a souhaité raconter son histoire… Celle d’une petite fille de 9 ans, abusée par un beau-père durant près de 4 ans. Lui, papa gâteau est brusquement devenu son bourreau. Après plusieurs années en psychothérapie, et épaulée par un époux patient et aimant, Hélène s’exprime aujourd’hui, afin d’aider à libérer la parole.

C'est d'un pas décidé qu'Hélène est entrée dans la pièce qui nous servirait de lieu d'interview. Si elle est nerveuse, elle ne le montre pas. Très rapidement, elle se confie. Répond sans détour aux questions posées. N'esquive pas... Mets les bons mots sur son vécu, et plonge dans ce qui est, à n'en pas douter, la période la plus douloureuse de sa vie.

Elle raconte...

Et parfois, la parole se tait et son regard si expressif laisse imaginer la douleur qu'elle ressent encore, la colère aussi. Mais Hélène a trouvé la force de se reconstruire, de s'aimer et d'aimer... Grâce à la psychothérapie... Mais aussi grâce à l'amour et la patience d'un homme devenu son époux, le père de ses enfants.

Tout commence au remariage de sa mère. Elle rencontre un homme qui devient son beau-père, mais qui au fil du temps occupe la place du père. Présent, aimant, autoritaire quand il le faut... La figure paternelle... C'était "un vrai papa gâteau" laisse t-elle échapper avant d'aborder le changement qui a fait basculer sa vie.

Sûrement à cause de problèmes conjugaux, Il se tourne vers Hélène. Les câlins du père deviennent alors des caresses équivoques. L'homme cherche à séduire... Une enfant de 9 ans.

Le témoignage d'Hélène recueilli avec Ludovic Gaydu :