HOMICIDE DE XAVIER JEAN-CHARLES : La reconstitution des faits

Il y a un an et 4 mois, dans la nuit du 17 au 18 Juillet 2018, Xavier Jean-Charles, 28 ans, a été poignardé par sa compagne. Le jeune homme s'est écroulé. L'auteur des faits plaide la légitime défense. Seize mois après, la reconstitution s'est déroulée ce vendredi à Bellevue Sainte-Rose.

Sophie Vingadassalom avec Laetitia Broulhet et Ronhy Malety •

Le couple résidait au dernier étage d'une résidence à Bellevue Sainte-Rose. Il y a seize mois, Xavier Jean-Charles se serait disputé avec sa compagne dans la nuit du 17 au 18 Juillet 2018. Que s'est il passé dans cet appartement pour que la jeune femme lui assène un coup de couteau mortel ?Sur fond de séparation, Xavier était repassé récupérer ses affaires. Le couple avait un enfant, un nourrisson d'un mois à l'époque. La jeune femme de 25 ans a été mise en examen et écrouée. Mais pourquoi cette visite s'est elle achevée dans le sang ? La reconstitution des faits devait tenter de lever le voile sur ce drame."Je ne les ai jamais vu se disputer. C'était un couple parfait. Ils étaient en harmonie. Je me pose toujours la question, est-ce que c'était de la légitime défense, on ne sait pas. Xavier était un pilier de la famille, il avait la joie de vivre et rassemblait les jeunes. Aujourd'hui on ressent toujours son absence, la douleur est toujours là"."ça a suscité beaucoup de larmes parce que c'est un événement tragique pour tout le monde, pour la famille de la victime, pour elle qui a perdu le père de ses enfants. La reconstitution a permis de clarifier les choses. Pour ma cliente c'était éprouvant."La reconstitution permettra peut-être de comprendre ce qui s'est passé lors de cette nuit tragique. La légitime défense sera-t-elle retenue? Les faits seront-ils requalifiés ? Affaire à suivre.