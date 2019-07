Il y a 43 ans jour pour jour, la Soufrière entrait en éruption

Des dégâts matériels moindres, une migration territoriale importante

Tout commence donc le 8 juillet 1976. La Soufrière qui trône sur la partie de Basse-terre en Guadeloupe entame son éruption. Une situation qui alerte toute l’ile car une grande partie de la population pourrait voir disparaître ses habitations en cas d’explosion. Ce n’est qu’un mois plus tard que Jean-Claude Aurousseau, préfet de la Guadeloupe au moment des faits, exige l’évacuation obligatoire des environs.En effet à partir du 15 Août 73 000 personnes ont été redirigées vers Grande-Terre ainsi que les îles voisines de l’archipel. La ville de Basse-Terre étant à l’époque l’une des plus attractives et peuplées de la Guadeloupe, l’évènement qui se profile paraît soudain comme un pur désastre économique, social et culturel.Seuls quelques individus résidant à proximité de la Soufrière décident de rester sur place. Le processus d’évacuation prend fin le 18 Novembre 1976. Moins de 24 heures plus tard, le scénario attendu se produit. Le volcan atteint sa dernière phase avec un tremblement de terre en guise de prime.De l’autre côté du pont de la Gabarre, Grande-Terre est surpeuplée à cause de l’évacuation des proximités du volcan. Quasiment 30 jours ont été nécessaires suite à la fin de l'ordre d'évacuation, pour que les habitants de la partie Ouest de l’Ile retrouvent leurs terres. Depuis cette date, c’est tout un ensemble de communes du Sud Basse-Terre qui peine a retrouver de sa superbe et de sa grandeur.