Inclusion : les autistes et leurs proches apprécient les "heures silencieuses" dans les commerces

Un petit geste qui aide énormément les familles dont un membre souffre d’autisme : certains commerces de Guadeloupe ont instauré des "heures calmes" ou "heures silencieuses", afin de leur permettre de faire leurs courses, dans une ambiance feutrée, avec moins de bruit et de luminosité. Les personnes autistes sont très sensibles à ces nuisances.

On ne s’en rend pas forcément compte, mais les grandes surfaces sont des lieux très bruyants. La musique, les animateurs commerciaux qui annoncent les promotions, les jingles publicitaires, les sons des caisses enregistreuses, sans compter le brouhaha des clients, sont autant de nuisances sonores qui peuvent perturber les publics fragiles. Idem, quant aux ambiances visuelles, à grand renfort de spots lumineux.

Les personnes souffrant de troubles autistiques ou encore celles qui sont hypersensibles, par exemple, peinent à supporter tant de bruit et trop de lumière.

Ainsi, dans le souci de favoriser l’inclusion, des "heures silencieuses" ont été instaurées dans certaines enseignes, notamment en Guadeloupe ; ce, depuis 2021. Grâce à ce dispositif, ces usagers peuvent profiter de créneaux horaires où règne le calme et où la lumière est tamisée, pour faire leurs courses.

Il s’agit donc d’une belle amélioration, en termes d’accueil des familles concernées, qui apprécient le geste des commerces qui ont adhéré à ce projet.

Le mercredi après-midi, c’est vraiment l’idéal pour les heures calmes. Ça permet aussi qu’il s’habitue à des endroits qu’il ne connaît pas, à bouger un petit peu. Léonie, maman de Swann, enfant atteint d’autiste

En plus d’adapter l’ambiance sonore et lumineuse, il s’agit aussi, pour les professionnels, d’être sensibilisés aux besoins spécifiques des clients visés par cette initiative. Ils peuvent être accompagnés, dans cette démarche, par les membres de l’association "Tous en Bleu solidarité autisme", heureux que des commerces aient pris les devants, avant le vote d’une loi instaurant ces "heures silencieuse".

Les "heures silencieuses" permettent aux personnes autistes de faire leurs courses dans le calme. • ©Ludovic Gaydu

Les autres usagers et même le personnel apprécient le calme proposé, sur ces laps de temps.

Encore beaucoup à faire en termes d'inclusion

Karine Petit, présidente de l'association "Tous en Bleu solidarité autisme", était l’invitée de Christelle Théophile, dans le journal « Guadeloupe Soir » 03 juillet 2023. Elle explique qu’il y a encore beaucoup à faire, pour favoriser l’inclusion des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme. Seuls 20% des enfants concernés sont scolarisés en France.

Je l’explique par le fait que, hélas, dans les écoles, il n’y a pas assez d’accompagnement, il n’y a pas assez d’AESH [NDLR : accompagnants d'élèves en situation de handicap], elles ne sont pas formées... donc, forcément, les instituteurs sont débordés (...). On va avoir tendance à pousser l’enfant vers la sortie, à l’exclure de l’école, alors que c’est obligatoire (...). Karine Petit, présidente de l'association "Tous en Bleu solidarité autisme"

Karine Petit, présidente de l'association "Tous en Bleu solidarité autisme", invitée du 19h30 du 03/07/2023. • ©Interview de Christelle Théophile - Guadeloupe La 1ère

