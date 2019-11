L'ingéniérie à Fouillole s'offre ses lettres de noblesse

Le département Ingénierie de l’UFR Sciences Exactes et Naturelles de l’Université des Antilles a procédé ce jeudi à la remise des diplômes des deux promotions : Génie de L’environnement parcours matériaux et Génie Energétiques



Laurence Romana, Enseignante Chercheuse à l'Université des Antilles et directrice du département

C'est déjà la 8ème promotion qui se voit ainsi récompensée depuis la mise en place de ces filières au sein de l’Université. La mémoire d’Alex Méryl décédé en début d’année et qui a très largement œuvré à la mise en place de ces filières, a plané au-dessus des festivités.Une cérémonie organisée au sein de l’Amphithéâtre Mérault du pôle Guadeloupe à Fouillole, en présence de l’entreprise qui a parrainé ces deux promotions : le groupe GBH.Et, à l'image de Christophe Cély désormais ingénieur en Environnement option Matériaux, les étudiants primés voient couronnés les efforts de plusieurs années d'efforts et de persévéranceUne satisfaction partagée par les responsables de la filière et par ceux de l'Université qui se réjouissent aussi de l'implication du monde de l'entreprise à leurs côtés pour valoriser ce cursusPour Jean Len Léticée, vice-président du Pole Guadeloupe de l’Université des Antilles, ces deux formations ont désormais un poids non négligeable dans l’offre globale de l’universitéEt pour Laurence Romana, Enseignante Chercheuse à l’Université des Antilles et directrice du département, l’avenir de ce département et ses perspectives de développement sont très prometteuses.