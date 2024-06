Insécurité alimentaire en Haïti : L'ONU salue d'importants progrès dans l'acheminement de l'aide humanitaire

Distribution de nourriture dans l'une des communes les plus touchées par les fortes inondations dans le Nord d'Haïti.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU a salué lundi d'importants progrès dans l'acheminement de l'aide humanitaire en Haïti, avec la reprise des vols vers l'aéroport international et le rétablissement de l'accès à un bidonville de la capitale Port-au-Prince. Plus de 615 tonnes de riz, de haricots et d'huile végétale ont pu être distribuées.

Après plus de deux mois de blocages dus à de violents affrontements entre groupes armés, le PAM a réalisé d'importants progrès, en livrant des camions de nourriture au quartier très vulnérable de Cité Soleil et en reprenant l'utilisation de l'aéroport international de Port-au-Prince. Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU En deux semaines en mai, 615 tonnes de riz, de haricots et d'huile végétale ont été distribuées à près de 93.000 personnes à Cité Soleil, le plus grand bidonville de Port-au-Prince. Malgré une situation sécuritaire exceptionnellement complexe, le PAM prend des premières mesures importantes pour réactiver les chaînes d'approvisionnement humanitaire. Jean-Martin Bauer, le directeur du PAM en Haïti Mais il a averti que ces améliorations devaient être étendues aux ports de la capitale, eux aussi durement touchés. Sans un accès humanitaire durable et la réouverture des voies d'approvisionnement vitales, les populations risquent de sombrer encore plus profondément dans la faim. Jean-Martin Bauer, le directeur du PAM en Haïti Violence et pauvreté règnent toujours en Haïti Haïti est un pays ravagé depuis des décennies par la pauvreté, les catastrophes naturelles, l'instabilité politique et la violence des gangs qui ne cesse de s'aggraver. Fin février, des gangs ont lancé des attaques coordonnées contre des sites stratégiques à Port-au-Prince, disant vouloir renverser le Premier ministre contesté Ariel Henry. Ce dernier a annoncé sa démission le 11 mars et un conseil présidentiel de transition a officiellement été investi en avril. L'aéroport de nouveau ouvert aux vols commerciaux Après deux mois et demi de fermeture, l'aéroport international de la capitale haïtienne a rouvert le 20 mai aux vols commerciaux. Un avion affrété par le PAM chargé de matériel médical y a atterri le 30 mai, le premier vol cargo humanitaire de l'ONU à atteindre la capitale depuis le début de la crise actuelle, a expliqué cette agence dont le siège est à Rome. La moitié de la population en situation d'insécurité alimentaire aiguë Le Service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS), géré par le PAM et qui assure des rotations au bénéfice des organisations humanitaires dans des zones impossibles d'accès aux compagnies commerciales, a dit avoir également repris ses vols de passagers. Environ la moitié de la population d'Haïti, soit cinq millions de personnes, est considérée "en situation d'insécurité alimentaire aiguë", selon un rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) paru en mars.

