Les insupportables odeurs de Cailloux au Lamentin

Cela fait un an qu'elle a été construite, la résidence Saint Charles de 84 logements au Lamentin est devenue invivable pour ses locataires. Ce mardi, ils ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol

M-L. Plaisir et L. Gaydu •

©guadeloupe

Des remontées d'eaux usées et d’odeurs nauséabondes pourrissent leur quotidien depuis plus de 4 mois. Impossible pour eux de vivre à l’extérieur.Les résidents restent cloîtrés chez eux.En cause des problèmes d’assainissement, liés à des dysfonctionnements des pompes.Jocelyn Sapotille, président de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre et maire de la commune, affirme que tout rentrera dans l’ordre très prochainement.Un prestataire à d’ores et déjà été mandaté, pour installer de nouvelles pompes à compter d’aujourd’hui.Mal installées, les actuelles pompes, pourtant neuves, sont obstruées.