Jean Dartron, président de la Ligue guadeloupéenne de football, pousuivi pour abus de confiance et prise illégale d'intérêts

Le président de la Ligue Guadeloupéenne de Football a été mis en garde à vue, mardi dernier. Jean Dartron a été entendu pour des subventions qu'il aurait octroyées à la LGF en tant que vice-président du Département. Et pour des billets d'avion et de train qu'il aurait pris au nom de ligue pour sa famille et lui et sa famille.

L’affaire débute voilà plus d’un an, le 24 janvier 2024 très précisément, par un courrier de Mario Varo adressé à la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo. Courrier dans lequel le secrétaire général de la CFTC des Territoriaux dénonce une prise illégale d’intérêt commise par Jean Dartron. Ce dernier, qui occupe la fonction de président de la ligue guadeloupéenne de football depuis 2017, est aussi 11e vice-président du Conseil Départemental et vice-président de la Commission des sports au sein de cette même assemblée.

Or en 2023, la commission permanente dans laquelle siégeait Jean Dartron s’est prononcée favorablement à 4 reprises pour l’attribution de subventions au bénéfice de la Ligue guadeloupéenne de football. Mais Jean Dartron est également poursuivi pour abus de confiance. Des faits, là encore, dénoncés par Mario Varo. De 2020 à 2022, Jean Dartron a voyagé et fait voyager sa famille aux frais de la Ligue guadeloupéenne de football, sous la forme de billets d’avion ou encore de billets de train. Selon des sources concordantes, l’homme a été placé mardi (18 février 2025) en garde à vue dans les locaux de l’ancienne brigade financière de la police judiciaire, aujourd’hui rebaptisée brigade de lutte contre les fraudes. Toujours selon ces mêmes sources, Jean Darton devrait être convoqué dans les prochaines semaines devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Contacté, Jean Dartron renvoie vers son avocat. Maître Jean-Marc Ferly prend acte que la presse est au courant avant son client des faits qui lui sont reprochés. Il regrette également que les explications fournies lors de la garde à vue n’aient pas suffi à convaincre le parquet. Il espère toutefois pouvoir le faire devant les magistrats du tribunal judiciaire.

