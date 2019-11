Les jeunes se mobilisent contre les violences faites aux femmes

Ce 25 novembre, placé sous le signe de la lutte contre les violences faites aux femmes, s'est traduit aux Abymes par une manifestation des élèves des établissements tous les niveaux scolaires des Abymes pour dénoncer ces violences

L. Guiolet-Oulac et L. Gaydu •

©guadeloupe

©L. Gaydu ...

©guadeloupe

©guadeloupe

Pour cette journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes ce sont des élèves des écoles des collèges et des lycées allant de Boissard au bourg des Abymes qui sont venus crier et manifester leur "non à la violence et Oui à l'amour" lors d'un défilé sur le Boulevard des Héros aux Abymes.Une habitude pour les Abymes que la ville a voulu amplifier pour être cette année à la hauteur de tout ce qui se fait et se dit, notamment avec le Grenelle de la lutte contre les violences conjugales.Et la mobilisation des jeunes étaient profondes. Chacun s'était préparé pour cette manifestation, notamment en préparant les pancartes qu'ils ont brandi au cours du défilé.