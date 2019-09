Les journées de lutte contre l’illettrisme se poursuivent…

En métropole, 7% des 18-65 ans, soit 2,5 millions de personnes, sont confrontées à l’illettrisme (source : Insee, enquête "Information et vie quotidienne"), pour un Guadeloupéen sur cinq, la communication est très difficile. Des gestes de la vie quotidienne comme lire un journal, rédiger une demande d’emploi ou comprendre un contrat en sont rendus d’autant plus délicats.

L'illétrisme, qui ne doit pas se confondre avec l'analphabétisme, désigne la situation d'une personne qui a bénéficié d'apprentissages mais qui n'a pas acquis - ou qui a perdu - la maîtrise de la lecture et de l'écriture, en raison notamment d'apprentissages trop fragiles.De fait, cette personne ne possède pas les compétences de base pour être autonome dans les situations simples de la vie courante et se trouve particulièrement exposée au risque d'exclusion sociale.Les données du Rectorat de Guadeloupe le disent :Les résultats des épreuves de lecture de la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) de 2011/2012 révèlaient que 34% des jeunes Guadeloupéens éprouvent des difficultés en lectureL’illettrisme est donc un important problème de société en Guadeloupe. Les personnes illettrées ont été scolarisées, mais ne maîtrisent pas, pour autant, la lecture, l’écriture ou encore le calcul. Souvent ces personnes le cachent.La prévention de l’illettrisme est donc au cœur des actions de l’éducation dès l’entrée à l’école maternelle. La refondation de l'École a pour objectif d'agir le plus précocement possible pour lutter contre les inégalités et de favoriser des apprentissages durables et plus solides.