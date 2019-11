La Justice condamne les caillasseurs des pompiers et des gendarmes de Baie-Mahault

N. Fadel et O. Duflo •

Ils avaient participé activement aux caillassages des contre les pompiers et les forces de l'ordre durant la nuit du 9 octobre dernier lors de la grève des employés affiliés à l'UTC-UGTG de la mairie de Baie-Mahault. Les pompiers et les gendarmes avaient été appelés pour des barrages en feu en marge du mouvement social qui paralysait les services de la commune depuis plusieurs jours. Ils avaient alors été pris pour cible par des lancers de projectiles et du matériel avait été endommagé.Ce mercredi, les 2 jeunes âgés de 20 et 22 ans qui étaient poursuivis pour caillaissage de 4 pompiers et 4 gendarmes, ont été reconnus coupables de violence volontaire sur personne dépositiaire de mission de service publique.Le verdict : de la prison ferme pour l'un et avec sursis pour l'autre.La tenue du procès des deux jeunes a provoqué un rassemblement de soutien de l'UGTG devant le Tribunal de Pointe-à-Pitre