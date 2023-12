Justice : La Procureure de la République s'exprime sur le double meurtre de Petit-Bourg

Cinq jours après le double meurtre de la plage de Viard, la procureure de la République de Pointe-à-Pître Caroline Calbo tenait une conférence de presse ce vendredi après-midi. Entourée des responsables de la gendarmerie investis sur cette enquête, elle a révélé le sordide scénario décrit par l'auteur présumé des faits. Une histoire sordide qui s'est terminée dramatiquement.

C'est une enquête expresse menée notamment par la Brigade de Recherche de Pointe-à-Pître qui permet aujourd'hui de révéler les contours de cette affaire. Une affaire qui aura retenu l'attention de toute la Guadeloupe depuis le dimanche 3 décembre, depuis la découverte du corps d'un jeune homme sur la plage de Viard à Petit Bourg.

Très tôt, un parallèle s'était fait avec celle de la disparition d'une jeune fille de 19 ans et plus tard, d'un corps entièrement détruit retrouvé dans une voiture calcinée sur un chemin de Goyave.

Parallèle parce que le jeune homme retrouvé sur la plage et la jeune fille disparue se connaissait.

Mais il manquait le fil conducteur de cette histoire. C'est ce que les gendarmes se sont attachés à découvrir dans l'enquête qu'ils ont immédiatement ouverte. Une enquête qui leur a permis d'interpeller trois jours plus tard le principal suspect de cette affaire. Ses aveux et la reconnaissance de certains faits permettent aujourd'hui de cerner un peu mieux le scénario du drame.

Une malencontreuse rencontre qui vire au drame

Ce soir-là, le jeune homme prénommé Joël avait rendez-vous avec son amie Lorna sur la plage de Viard. Ils y étaient lorsque le suspect, habitué de la plage, s'approche d'eux. On ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. L'individu prétend que le jeune couple s'est moqué de lui.

Toujours est-il que l'homme, un toxicomane connu des services de police, âgé de 34 ans, originaire de la Dominique mais vivant en Guadeloupe depuis l'âge de 11 ans, s'est littéralement acharné sur les deux jeunes gens, les lacérant avec une arme blanche.

Dès lors, c'est à une véritable course de vitesse que les enquêteurs se sont livrés, ne négligeant aucun élément pour parvenir à cerner le principal suspect de cette affaire et comprendre ce qui s'était passé.

C'est grâce à ses moyens humains et matériels que la justice peut désormais avancer sur les faits de ce double meurtre, même si certains éléments sont encore à préciser par les différentes analyses en cours.

Le suspect est un toxicomane déjà connu par la justice puisqu'il a déjà purgé deux peines de prison, en 2012 et en 2022, notamment pour violences et destruction par incendie.

Déféré devant le juge d'instruction au terme de sa gare à vue, il devrait être mis en examen pour meurtre aggravé par un autre crime et pour destruction d'un bien par moyen dangereux. Le premier chef d'accusation pourrait lui valoir une peine de prison à perpétuité.

Cependant, pour les familles et pour la Guadeloupe tout entière, la révélation de ce sordide scénario sera probablement un second choc dramatique, après celui de l'annonce de la mort des deux jeunes âgés de 19 et 20 ans, morts un dimanche sur une plage qu'ils avaient cru être un havre de paix.