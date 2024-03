L'appel aux dons de l'association Sorb'Outremer pour éditer le "Guide des étudiant.es ultramarin.es" et faciliter l'intégration des nouveaux venus

Quitter son île pour partir étudier à Paris, ce n’est pas si évident que cela... Loin de leurs repères, de leurs proches, parfois seuls dans leur chambre ou studio… Quand les jeunes partent, après leur bac, pour beaucoup, c’est le saut dans le grand bain. Il faut apprendre à tout gérer, des courses au ménage sans négliger les études. Pour réussir cette aventure, les étudiants ultramarins de la Sorbonne, regroupés au sein de l'association Sorb’Outremer ont réalisé un guide de survie, une boussole destinée aux nouveaux élèves venus des territoires d’Outre-mer.

Après plusieurs années de travail, le guide est finalisé mais pour l’éditer, ils ont besoin d’argent !

Arriver à Paris et se sentir déboussolé... La plupart des étudiants ultramarins de Sorb’Outremer sont passés par là.

C'est le cas d'India, guadeloupéenne de 22 ans et membre de l’association depuis cinq ans.

Le cœur des problématiques qui nous rassemble entre Ultramarins, en fait, c’est le déracinement. Et du coup, on s’est un petit peu tous rendu compte qu’on aurait souvent aimé, plus d’accompagnement, plus de réponses à nos questions...