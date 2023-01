L’association Guadeloupe Recyclerie Solidaire donne une 2nde vie aux textiles

Coup de projecteur sur une structure à visées écologique et économique, qui a vu le jour début 2022, en Guadeloupe : l’association Guadeloupe Recyclerie Solidaire donne une seconde vie aux textiles, pour leur éviter la case poubelle. En fonction de leur état, les vêtements peuvent être revendus à bas coût ou être transformés.

Nombreux sont les Guadeloupéens à ne pas savoir que faire des vêtements qu’ils n’utilisent plus ; ceux des enfants qui ont grandi et ceux qu’ils délaissent, ou qui ne leur vont plus. Dans le lot, certains sont encore utilisables, voire encore neufs parfois. Jeter n’est donc pas une solution acceptable et donner n’est pas aisé, dès lors qu’on ne connait pas les structures auxquelles s’adresser.

Il y en a une, justement, dont le service séduit de plus en plus de monde : l’association Guadeloupe Recyclerie Solidaire.

Cet opérateur a placé 33 bornes textiles, dans plusieurs communes de l’archipel (principalement aux Abymes, mais aussi à Baie-Mahault, à Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre ou encore au Gosier), dans lesquelles les usagers peuvent déposer leurs vêtements, linge de maison et chaussures. L’association réalise aussi des collectes chez les particuliers ou lors d’opérations publiques spéciales. Des dons qui doivent être propres, secs et conditionnés dans des sacs fermés.

Je trouve que c’est plus pratique, parce qu’avant on ne savait pas quoi faire avec les vêtements. Alors on les jetait. Ça fait mal au cœur, parce qu’on les a achetés. Corinne, donatrice de textiles

Guadeloupe Recyclerie Solidaire a ouvert trois boutiques solidaires, afin d’y vendre à très bas coût les articles en bon état.

Et « Même usés, ils seront valorisés » précise ce prestataire. Car, en effet, l’association exporte les textiles vers des filières de recyclage. C’est ainsi qu’ils sont utilisés dans la composition de revêtements de routes, ou d’isolants dans le BTP, ou qu’ils sont effilochés pour devenir des filets de pêche.

Depuis mars 2022, des montagnes de vêtements sont passés au peigne fin, dans l’atelier situé aux Abymes, par des agents de tri. Ceux-ci sont d’anciens chômeurs qui ont trouvé, par ce biais, une solution d’insertion.

Face au volume de textiles à traiter, le directeur de la structure appelle à un sursaut citoyen :

Parce que nous sommes une petite île, nous ne sommes pas grands. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à enfouir ces déchets, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à avoir ça à la maison. David Echard, directeur de Guadeloupe Recyclerie Solidaire

En 10 mois, plus de 150 tonnes de textiles ont été traités par Guadeloupe Recyclerie Solidaire. Deux autres boutiques solidaires doivent prochainement voir le jour.

