L'énigme de Chartreux au Lamentin perdure

On attendait beaucoup de l'autopsie des deux corps sans vie trouvés dans une maison à Chartreux Lamentin. Comprendre pour le moins les causes de la mort des deux personnes. Mais il n'en est rien sorti. Et le mystère reste entier

Que s'est-il vraiment passé au cours de ce mois de janvier 2023, mois probable du décès des deux personnes retrouvées le 3 février dans la maison où elles vivaient ? Au moment de la découverte, les corps de Xavier Turiaf et Axelle Sainsily étaient déjà dans un état de décomposition avancée. C'est d'ailleurs l'odeur qui s'en dégageait qui a fini par alerter les voisins . Ces derniers n'avaient jusque là exprimé aucune inquiétude en raison de la disparition du couple. Mais c'est aussi en raison de cette décomposition avancée que les scientifiques chargés de l'autopsie n'ont rien pu déterminer quant aux causes de la mort. La justice évoquait en effet l'hypothèse d'une mort par empoisonnement. Une hypothèse devenue invérifiable. Aujourd'hui, si les enquêteurs excluent l'intervention d'un tiers dans le décès des deux personnes, elle ne sait pas pour autant s'il s'agit d'un double suicide ou d'un meurtre suivi d'un suicide. Difficile donc de savoir ce qui s'est réellement passé derrière ces murs restés clos durant tous le mois de janvier dans la maison où ce drame de Chartreux s'est déroulé à l'abri des regards et même de l'attention du voisinage.

