L'Etat à l'assaut du travail clandestin dans l'archipel

Ce mercredi, les services de l’Etat ont choisi de se concentrer sur le travail illégal. Deux restaurants asiatiques situés à Jarry ont été contrôlés et l’un d’entre eux a additionné de multiples infractions, entre travail dissimulé, insalubrité, et logements illégaux

10 heures ce matin, gendarmes et fonctionnaires de la DIECCTE investissent la Grande Muraille. Une opération ouverte à la presse. Ce restaurant asiatique, situé à Jarry, a fait l’objet de plusieurs signalements.Les salariés ont été rassemblés dans la salle du restaurant. Ils ne sont que trois présents ce matin. Tous sont chinois. Les policiers examinent leur passeport. Celui-ci pose problème: il n’y a aucun tampon d’entrée en Guadeloupe.Patrice Luce, fonctionnaire au GIRUn peu plus loin dans la cuisine, une inspectrice sanitaire vérifie soigneusement si les règles d’hygiène sont respectées. Tout est passé en revue et là encore, problème : la chaine de froid n’a pas été respectée.Francette Présent, Inspectrice sanitaireLe contrôle se poursuit ensuite à l’étage, où l’équipe de visite va découvrir l’existence de 5 chambres, où loge l’ensemble du personnel.Des chambres sommairement meublés, sans ouvertures, ni aération. La température est étouffante. nous sommes juste sous le toit de l’immeuble. Des chambres qui servent également de zone de stockage pour des produits divers. Une des chambres semble également accueillir des enfants.Olivier Capaccio, substitut du procureur de Pointe-à-PitreUne enquête judiciaire a été ouverte pour "travail dissimulé et aide au séjour à personne en situation irrégulière". Parallèlement, au vu des autres infractions relevées, l’établissement pourrait faire l’objet d’une fermeture administrative par le préfet.