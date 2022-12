L'Etat conseille les petits commerçants pour garantir leur protection contre les actes malveillants

C'est l'époque de l'année où les risques de vols et de cambriolages sont les plus forts. Les services de l'Etat qui ont augmenté la surveillance policière, en appelle malgré tout à la prudence de chacun, notamment à l'adresse des petits commerçants pour qu'ils soient attentifs et organisent leur première protection contre les actes malveillants.

Il s'agit avant tout de conseils sur l'attitude à avoir en prévention de ces actes ou dans le cas où l'on s'en trouve victime. En la matière, ce sont souvent les épiceries, boulangeries, restaurants, ou même les stations services qui sont le plus en ligne de mire des malfrats. Ils sont donc invités à s'organiser pour Se protéger et en même temps pour dissuader les truands. Pour cela, cinq mesures sont préconisées : protégez vos locaux par des installations techniques adaptées (vidéoprotection, éclairage intérieur et extérieur, alarme anti-intrusion, rideaux métalliques, miroirs,

déposer les sommes en numéraires dans des coffres sécurisés, en banque ;

ne jamais conserver de sommes importantes dans votre commerce ;

informez les clients des mesures de sécurité et de protection de votre établissement par un affichage visible (présence de caméras, coffre à ouverture temporisée, liaisons avec une société de surveillance, la Police Nationale ou la gendarmerie…) ;

informez les clients de l’absence de numéraires sur site (caisse relevée tous les jours, dépôt réguliers en banque…). A cela s'ajoute des attitudes directes pour se protéger contre le vol : Eviter d'avoir des habitudes notamment en matière de dépôt de fonds ; mieux vaut changer de comportement le plus souvent possible (horaires et itinéraires) ; être imprévisible quant aux voies et moyens de transports de numéraires ;

veiller à ce que la caisse et les fonds ne soient pas à la vue de tous ;

se faire accompagner de jour pour les dépôts de fonds

être attentif à l'environnement : détecter les allées et venues inhabituelles, redoubler de vigilance au moment de l’ouverture et de la fermeture de l'établissement. ©Priscilla Romain Une agression peut ainsi être évitée ; en effet, le malfaiteur abandonne souvent son projet s’il pense avoir été repéré. En cas de doute ne pas hésite à prévenir les forces de sécurité. Enfin, en cas d'agression : essayer de conserver son calme et son sang-froid, ne pas s'opposer physiquement à l’agresseur ;

chercher à mémoriser le signalement de l’agresseur, la direction et le moyen de fuite, les objets qu’il a touchés...Tout ce qui peut servir à son identification ;

demander aux témoins de rester sur place dans la mesure du possible, ou relever leurs coordonnées ; Dès que vous êtes en sécurité, composer le 17 et indiquer clairement l’objet de l'appel et les éléments dont on dispose ;

Dans l’attente de l’arrivée des enquêteurs, préserver les traces et les indices en fermant le commerce ou en bloquant l’accès aux zones nécessaires.

Veiller à ne rajouter des traces sur les lieux de l’infraction (gobelets, cigarettes, traces de pas, empreintes,...) ; ne pas toucher aux objets que les malfaiteurs peuvent avoir abandonnés (cagoules, chargeurs d’armes, douilles, vêtements). Des consignes qui visent aussi à protéger la vie des victimes de tels actes. ©Eddy M. Golabkan

