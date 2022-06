L’histoire du champion de rallye automobile Simon Jean-Joseph racontée dans un documentaire

L’histoire de Simon Jean-Joseph, le pilote automobile le plus titré des Outre-mer, sort en salle, ce samedi, en Guadeloupe. Produit par oOvango, "Jean-Jo, l’histoire d’un champion" est un documentaire qui son emmène sur ses pas, de la première fois qu’il a tenu un volant, à ses multiples titres remportés.

Nadine Fadel •

Simon Jean-Joseph fait partie des sportifs antillais les plus titrés, à l’international : double champion d’Europe des rallyes, triple champion de France et 26 départs en World Rally Championship à son compteur. Depuis 2013, il est également l’ouvreur de Sébastien Ogier, 8 fois champion du Monde.

Une telle carrière de pilote automobile, notamment, mérite bien une mise en lumière.

C’est ainsi que oOvango, société spécialisée dans l’actualité auto-moto de l’Outre-mer, a décidé de lui consacré un documentaire. Ce film, intitulé « Jean-Jo, l’histoire d’un champion », est signé Fabien Duflos.

Il relate le parcours d’exception, les épreuves traversées et les victoires remportées par le champion.

"Jean-Jo, l'histoire d'un champion", réalisé par Fabien Duflos. • ©oOvango - 2022

En salle durant tout le week-end

Fabien Duflos lève le voile sur un homme qui a su se dépasser, avec l’amour de sa discipline comme moteur. Le réalisateur s’appuie sur des images d’archives, la découverte des lieux où le pilote s’est forgé et des témoignages de Simon Jean-Joseph lui-même, mais aussi de ceux qui l’ont côtoyé.

Ce documentaire sortira en salle ce samedi 18 juin 2022, en Guadeloupe, pour le grand public. Aujourd’hui et demain, six séances sont prévues au Cinéstar de Dothémare, aux Abymes.

Ce documentaire d’1h20 est plein d’émotion, plein d’anecdotes, plein de choses que personne ne savait sur moi. Je me suis pas mal dévoilé, dans ce documentaire. Et puis, j’ai en même temps donné quelques clés, dans une période un peu difficile aux Antilles et, vraisemblablement, c’est un film qui semble être inspirant. Il est difficile pour moi d’en parler mais, en tout cas, c’est le retour que j’en ai. Et, donc, j’invite tous ceux et toutes celles qui veulent venir voir cette histoire et voir que tout est possible, selon moi, dans la vie. Vous en ressortirez avec beaucoup de motivation. Simon Jean-Joseph

Voici un aperçu de « Jean-Jo, l’histoire d’un champion » :

Pour l’occasion, les personnalités du monde des sports mécaniques seront réunies, autour de celui qui a inspiré cette œuvre, notamment Olivier Badlou, Max Berville, ou encore Fortuné Hatchi.

Une exposition de véhicules de course et d’exception est également prévue, sur place.

La passion a été plus forte

L’histoire entre Simon Jean-Joseph et l’automobile remonte à son enfance en Martinique. Il a eu très jeune un volant entre les mains. D’abord, juste pour jouer et faire semblant, comme le font beaucoup de petits garçons. Mais, dès qu’il a su tourner la clé et démarrer une voiture, il ne s’est pas privé.

Cette passion, il la partageait avec son frère aîné, Alphonse. Mais ce dernier est mort lors d’une course, à Rivière-Salée ; Simon n’avait que 14 ans.

Ce drame aurait pu détourner Jean-Jo (comme le surnomment affectueusement ses proches) de son intention de devenir pilote. Ses parents eux-mêmes ont tenté de le lui interdire, en vain. Sa passion a été la plus forte.

S’il a fait ses armes dans son île natale qu’est la Martinique, c’est en Guadeloupe qu’il a été propulsé à niveau supérieur :

Tout ça n’aurait pas pu se faire, si je n’avais pas fait un passage en Guadeloupe, il y a plusieurs années, où j’ai croisé le fer avec les meilleurs pilotes, à l’époque. Ça a été pour moi le tremplin. J’ai commencé à faire de la course automobile, en tant qu’amateur, en Martinique. J’ai voulu ensuite me mesurer aux meilleurs, en Guadeloupe. Simon Jean-Joseph, pilote automobile

Simon Jean-Joseph était l’invité de Claude Danican, dans la chronique radio de Guadeloupe La 1ère « La Grande Interview », hier (17/06/2022) :