L'opération SAM, le capitaine de soirée est lancée ce samedi

Elle fait partie des conclusions et des décisions des Assises de la Sécurité Routière en Guadeloupe. Dès ce samedi soir, l'initiative conjointe de la Préfecture, de la discothèque le W CLUB de Jarry et de l’Union nationale des taxis-Guadeloupe se concrétisera afin de faire passer l'idée déjà mise en œuvre ailleurs que s'abstenir de boire de l'alcool durant une soirée est une garantie pour ramener en toute sécurité les compagnons de soirée

Les Assises de la Sécurité Routière avaient conclu à la nécessité de prendre toutes les initiatives qui peuvent permettre d'inverser la course galopante des accidents de la route et du chapelet de décès que l'on ne cesse de comptabiliser depuis le début de l'année.

Pour mémoire, il faut rappeler que :

L’alcool est un facteur aggravant dans près de 30 % des accidents chaque année. Depuis le début de l’année, on dénombre plus de 441 victimes sur la route (blessés légers, blessés graves et tués) avec des conséquences toujours importantes pour les proches, les aidants, les amis, l’employeur. Sécurité Routière

De fait, l'initiative lancée ce samedi participe à la volonté de faire descendre cette courbe dramatique.

Concrètement, il s'agira pour les partenaires de cette opération "SAM, le Capitaine de soirée", de convaincre le public venu se divertir, de se choisir un capitaine de soirée, qui se verra confier la sécurité du retour des autres par le fait même qu'il n'aura pas bu au cours de la soirée.

Il s'agit en effet de faire entrer dans les habitudes des Guadeloupéens le slogan de la Sécurité Routière : "celui qui ne boit pas d’alcool est celui qui ramène ses amis sains et saufs."

Le conducteur désigné déposera ses clés et sera muni d’un bracelet fluo et d’un tee-shirt à l’effigie du SAM. À la sortie, il acceptera de souffler dans un éthylotest.

Pour lancer l'opération, les initiateurs du projets prévoient de distribuer des cadeaux qui seront remis à tous ceux qui n'auront pas consommé d'alcool au cours de la soirée. : billets de bateau, tickets de cinéma, forfait code pour permis B, et même de prochaines entrées

gratuites.

Pour sa part, la discothèque prévoit d'offrir des boissons soft aux SAM de la soirée.

Enfin, une autre initiative est mise en place dans le cadre de cette opération : la mise à disposition des taxis de l’Union nationale des taxis-Guadeloupe. Ils seront présents pour reconduire tous ceux qui le souhaitent.

Leurs numéros sont accessibles via le QR Code ci-dessous.