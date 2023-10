L’Université des Antilles entre dans le prestigieux classement mondial de Shanghai

De quoi conforter les enseignants-chercheurs œuvrant en Guadeloupe et en Martinique, dans leurs travaux, en particulier sur les questions environnementales. Leurs résultats, dans le domaine de l’écologie, valent à l’Université des Antilles une distinction historique : son entrée dans le classement de Shanghai des meilleures universités du globe.

Guadeloupe La 1ère •

L’université des Antilles (UA) est reconnue comme l’une des meilleures universités mondiales. Elle fait son entrée dans le palmarès du prestigieux classement international 2023 de Shanghai ; c’est "historique", précise la gouvernance de l’institut d’enseignement supérieur implantée en Guadeloupe et en Martinique.

L’UA maillon de l’excellence française

Cette année, 84 établissements français sont ainsi valorisés, au sein des 51 palmarès disciplinaires, dont 8 nouvellement distingués.

L’UA doit cette reconnaissance aux travaux menés dans le domaine de l’écologie.

Selon le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les performances dans le domaine des Sciences naturelles témoignent de l'engagement constant des universités françaises et des enseignants-chercheurs français sur les questions environnementales. Communiqué de l’UA – 28/10/2023.

Outre les Antilles françaises, à travers l’UA, la Réunion figure aussi dans le palmarès de Shanghai, de même que l’ensemble des régions de l’Hexagone. Cela "illustre le maillage territorial de l’excellence française", au regard du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

L’UA, un "lieu-monde"

Cette distinction conforte les acteurs de l’UA dans leur dynamique de travail actuelle, apaisée. L’établissement entend être un "lieu-monde", dont les enseignants-chercheurs œuvrent à la productivité et au rayonnement de la recherche caribéenne, dans le grand ensemble national et mondial.

Les résultats de leurs travaux, synonymes d’une riche collaboration internationale, sont reconnus et cités par leurs confrères, autour du globe, notamment dans des revues renommées.

De quoi faire la fierté du président de l’UA, Michel Geoffroy, qui félicite l’ensemble des équipes impliquées, petites par leur nombre, mais Ô combien performantes.

L’université des Antilles inscrit aujourd’hui, comme jamais auparavant, sa dimension internationale et le rayonnement de sa recherche au niveau mondial. Communiqué de l’UA – 28/10/2023.

Le président du Conseil départemental de la Guadeloupe, Guy Losbar, a exprimé sa volonté d’approfondir le travail entamé, notamment en permettant "à davantage d’étudiants chercheurs de poursuivre leurs travaux, par l’octroi de bourses, ou par la prise en charge des frais de séjour d’étudiants dans la Caraïbe".