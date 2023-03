La bataille judiciaire autour de la Librairie Générale se poursuit

Partager :

Deux parties qui ne s'entendent pas et une bataille judiciaire qui s'enlise... 3 années de procédure et 1,4 million d'euros de préjudice, selon les acquéreurs des Librairies Générales Jasor et le site historique de Pointe-à-Pitre contraint de rester fermé car le bâtiment n’est pas aux normes...

Lydia Quérin avec Jordi Rayapin •

Les récents acquéreurs des l'enseigne Librairie générale sont dans une impasse. La reprise avait eu lieu fin 2019 et le bâtiment qui abrite la librairie de Pointe-à-Pitre n’est pas aux normes. L’état de la structure n’a pas permis de réouverture après la crise Covid, ce qui crée un déficit de plus d’un millions d’euros, malgré un chiffre d’affaire en progression. Sébastien Célestine, président de la société qui a repris l’activité de la Librairie Générale, déplore un manque de solidarité et de soutien de la part de la famille Jasor, anciens gérants. Une situation qu’il qualifie de regrettable. Il souhaite la reprise d’un dialogue saint afin d’aboutir à un accord.

