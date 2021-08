La CAC rend un dernier hommage à Jacob Desvarieux

Sous l'impulsion de l'Alyans Nasyonal Gwadloup, une veillée en l'honneur de Jacob Desvarieux s'est tenue ce 3 août dernier, au pied du centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre. Plusieurs dizaines de personnes s'y sont retrouvées pour honorer ensemble la mémoire de l'artiste.

Guadeloupe la 1ère •

Des artistes, des fans et des proches du chanteurs se sont réunis en l'honneur de sa mémoire, faisant briller l'esplanade à la lueur de plusieurs dizaines de bougies, dont certaines formaient son nom au sol. L'assistance, réunie à l'appel de la Critique Artistique et Culturelle, se presse sur l'esplanade du Centre des Arts. Là, les discussions se concentrent sur tous ces moments d'une existence marquée par la musique du groupe Kassav'. Les artistes, eux, se souviennent surtout de l'inspiration qui est née grâce aux sonorités du groupe. Pour Dominique Coco, il est clair que le groupe et Jacob Desvarieux ont influencé et inspiré sa carrière musicale.

Dominique Coco

Jocelyne Béroard très affectée

Ce petit instant volé aux rigueurs du couvre-feu était rempli d'émotion. Dans la foule parmi les visages des fans, quelques personnalités sont aussi venues partager une dernière fois leur expérience de Kassav', parmi lesquelles l'actrice Firmine Richard et la chanteuse Jocelyne Béroard, présente très tôt mais qui s'est fait discrète, encore très impactée par le décès de son collègue de scène.

Mais cet hommage était aussi l'un des derniers avant l'inumation de Jacob Desvarieux prévue ce jeudi 5 août 2021. Elle sera diffusée en direct sur nos antennes radio et internet dès 13h. À cette occasion, votre édition régionale de 13h en radio sera avancée.