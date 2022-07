La co-fondatrice du mouvement "Black lives matter" en visite en Guadeloupe

La rencontre des cultures comme socle d'une société plus tolérante. C'est l'esprit de ce nouveau rendez-vous avec un thème inspiré des penseurs et auteurs caribéens : Tout monde-Nouveau monde. Deux invités de marque animeront les débats : Rokhaya Diallo, auteure et journaliste française et Ayo Tometi, la co-fondatrice du mouvement Black lives matter.

Yasmina Yacou avec Laetitia Broulhet •

Avec Alicia Garza et Patrisse Cullors, Ayo Tometi est l'une des figures du mouvement "Black lives matter". Ce slogan répété inlassablement par des manifestants, en 2020, après le meurtre glaçant de George Floyd, afro-américain, par Derek Chauvin, policier de Minneapolis. Pourtant, c'est en 2013 que sont scandés, pour la première fois, ces mots lourds de sens. Après le meurtre du jeune Trayvon Martin, un adolescent noir de 17 ans, non armé, tué par George Zimmerman, appartenant à une patrouille de voisinage. L'image de ce jeune garçon, capuche sur la tête a fait le tour du monde, et déclenché, comme d'autres fois avant, une vague de protestation aux Etats-Unis, et même au-delà des frontières américaines. Malheureusement, Trayvon Martin n'est pas le seul symbole du système contre lequel luttent les créateurs et les militants du mouvement Black lives matter. Michael Brown, Eric Garner, Tamir Rice, âgé 12 ans abattu par un policier qui pensait que le jouet en plastique qu'il tenait, un pistolet était une arme réelle... Philando Castile, Breonna Taylor, tuée par un policier, alors qu'elle se trouvait dans son lit... Depuis l'affaire Rodney King qui avait enflammé Los Angeles, en 1992, la liste des noms d'afro-américaines victimes de brutalités policières et de racisme continue de s'allonger... Le 27 juin dernier, Jayland Walker, jeune homme de 25 ans, a reçu plus de 60 balles de policiers, après une tentative d'interpellation pour une infraction routière. Une tragédie que n'a pas manqué de souligner Ayo Tometi, invitée du journal télévisé de Guadeloupe La 1ère, le 8 juillet 2022. L'activiste américaine est en Guadeloupe, en compagnie de la journaliste et militante française, Rokhaya Diallo. Ensemble, elles participeront à un colloque ayant pour thème "Tout monde-Nouveau monde", en référence au romancier et poète Edouard Glissant, dans un hôtel au Gosier, ce samedi 9 juillet. Un échange entre deux figures de la lutte contre le racisme, notamment, comme un pont entre différents territoires, différentes histoires, mais aux points communs flagrants comme plus discrets. C'est aussi et surtout pour Ayo Tomati l'occasion de découvrir la Guadeloupe. Si proche, mais si éloignée des Etats-Unis. Sa culture, son histoire, ses problématiques, sa diversité. Pour la jeune femme qui milite pour la justice sociale, toute la diaspora a une contribution à apporter, afin de construire un avenir ensemble et elle rêve d'unifier les Noirs, à travers le monde.

A (re) voir l'interview d'Ayo Tometi, invitée de Laetitia Broulhet, le 8 juillet 2022 :

