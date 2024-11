La population d'Amérique Latine et des Caraïbes croît à un rythme plus lent que prévu

La population d'Amérique latine et des Caraïbes a évolué moins rapidement que prévu par rapport aux projections établies il y a vingt ans, atteignant 663 millions d'habitants, soit 3,8% de moins qu'attendu, selon un rapport publié jeudi 28 novembre.

"La mortalité et la fertilité dans la région sont passées d'un niveau élevé dans les années 1950 à un niveau faible aujourd'hui", souligne la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepal).

Le rapport revoit à la baisse les projections établies en 2000, qui estimaient que la population atteindrait, cette année, 689 millions d'habitants.

"Une baisse de la fécondité sans précédent"

"La baisse de la fécondité est sans précédent", note le rapport, précisant que dans les années 1950, les femmes de la région avaient en moyenne 5,8 enfants au cours de leur vie, contre 1,8 en 2024.

La fécondité des femmes âgées de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans a diminué dans tous les pays de la région depuis l'entrée dans le XXIe siècle. Mais c'est au Chili et au Costa Rica que le recul est le plus marqué avec des réductions respectives de 91% et 70%.

Une population vieillissante

Les femmes retardent en outre de plus en plus leur maternité. En 2000, elles étaient âgées de 21 ans en moyenne lors de la naissance de leur premier enfant, contre 24 ans aujourd'hui. Et d'ici 2050, cet âge moyen devrait s'élever à 28 ans.

En parallèle de la baisse des naissances, la population vieillit rapidement, selon le rapport de la Cepal. Il y a 70 ans, la moitié de la population avait 18 ans, tandis qu'aujourd'hui l'âge moyen est estimé à 31 ans.