"La prise en charge des patients a évolué, en Guadeloupe", selon l'association France Alzheimer

C’est, ce 21 septembre, la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer. L’occasion d’échanger sur les différents enjeux liés à cette maladie, entre professionnels de santé, avec le grand public, ou encore à l’attention des aidants familiaux. Les sujets étant multiples, trois jours de manifestations sont prévus, en Guadeloupe, ce jeudi, mais aussi vendredi et samedi ; une dizaine d’associations et d’organismes de santé sont parties prenantes de cet évènement.

Alzheimer, maladie neurodégénérative, gagne du terrain, au sein de la population

La maladie d’Alzheimer touche près d’un 1,2 million de personnes en France. Plus de 10.000 patients ont été diagnostiqués en Guadeloupe, selon les médecins spécialisés ; principalement des aînés.

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Les Abymes a entrepris de faire le bilan de l’impact des maladies cognitives, dans l’archipel. Ainsi, les données chiffrées seront très prochainement précisées, pour ce qui concerne l’archipel.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre, ce nombre estimé va croissant.

Il y a de plus en plus de malades, parce que la population vieillit. En Guadeloupe, par exemple, nous serons la troisième région de France la plus âgée alors, effectivement, en prévalence, il y a plus de malades en Guadeloupe, proportionnellement au nombre d’habitants, qu’au niveau national.

Alzheimer, en général, ne touche pas qu’un individu ; elle impacte tout un cercle familial. Chaque patient a besoin du soutien de ses proches et ces aidants familiaux souffrent aussi. D’ailleurs, la majorité des malades ne sont pas pris en charge en institution, mais à domicile.

D’où l’importance de se rapprocher d’une association, comme France Alzheimer. On va pouvoir leur donner toutes les informations qu’elles [les familles] recherchent. Elles vont pouvoir avoir des échanges. Nous, par exemple, on a mis en place des groupes de parole, parce que les aidants familiaux ont besoin, parfois, de se réunir et de discuter de cette pathologie. On a mis en place une formation des aidants, 100% gratuite, pour leur permettre de mieux comprendre la maladie, de savoir quelles sont les aides qui existent en Guadeloupe et comment mieux appréhender la psychologie du malade.