La Région présente aux jeunes des quartiers de Pointe-à-Pître son plan d’action jeunesse à domicile

Ce vendredi, le quartier de Mortenol accueillait une délégation du conseil régional venue présenter aux jeunes du quartier, le plan d’action jeunesse à domicile impulsé par la collectivité. Des mesures élaborées avec les organismes de formation et les organisations patronales.

FJO. avec G. Blanquet et R. Defrance •

C’était la première sortie officielle du président de Région depuis sa réélection. Et singulièrement, c'est vers les quartiers populaires de Pointe-à-Pître que ses pas l'on conduit. Ary Chalus avait mis au titre de ses priorités l'aide à la jeunesse guadeloupéenne. Il souhaite aussi que cette mandature soit celle du terrai. L'un dans l'autre, le choix de ce quartier emblématique de Mortenol n’était donc pas dû au hasard.

Ary Chaluys, Président de la Région Guadeloupe



©R. Defrance

Un langage ferme qui dépeint probablement ses sentiments face aux faibles nombres de jeunes qui se sont déplacés pour l'occasion. Pour autant, la plupart de ceux qui l'ont fait s'en sont dits satisfaits. Léa et Wilène sont deux étudiantes de 20 ans qui ont apprécié d’être au plus près des élus pour poser des questions. Des questions en rapport avec leur volonté de mettre en oeuvre le projet qu'elles portent déjà.

Léa et Wilène



Et il n'y avait pas que des jeunes dans cet espace ponctuellement dédié aux jeunes, il y avait aussi des parents, inquiets pour l'avenir de leurs enfants et en quête de solutions. Pour Josée, maman de deux enfants, le souhait de les voir rester en Guadeloupe pour faire leurs études, travailler et s'accomplir en Guadeloupe, est probablement une priorité.

Josée, mère de famille



D'autres communes et d'autres quartiers sont déjà sur le programme de l'exécutif régional qui compte sans nul doute faire un tour pratique de la Guadeloupe pendant ces mois de vacances.