La reprise des vol d’Air Antilles une nouvelle fois reportée

Les avions d’Air Antilles sont toujours cloués au sol. Cinq mois après la reprise de la compagnie par un nouvel actionnaire, elle n’a toujours pas reçu son certificat de transport aérien.

Erick Bagassien •

La reprise des vols de la compagnie Air Antilles est une nouvelle fois reportée à "fin mars, début avril", croit savoir le site d’information Soualiga Post, qui rapporte les propos de la direction de New Air Antilles.

En attendant, les repreneurs s’activent. Un premier pas a été franchi dans la perspective de la reprise des vols avec l’audit de certification passé par le personnel pour l’exploitation technique des avions, une procédure indispensable à l’ouverture des lignes.

La nouvelle compagnie dans l'attente de l’autorisation de l’Aviation civile

Outre cet audit, restent à obtenir le certificat de transport aérien et la licence, des documents délivrés également par l’Aviation Civile après instruction d’un dossier de minimum trois mois voire plus, jusqu’à six mois selon les spécialistes.

L’absence de ces documents constitue une contrainte majeure pour la compagnie. Sans certification et sans licence, les avions sont cloués au sol. Une perte d’exploitation sèche.

En attendant, la COM, partenaire de la société d’économie mixte, s'attelle à trouver des fonds. La Collectivité envisage un prêt de 10 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires ou de l’Agence Française de Développement. Elle compte sur l’accompagnement de l’État et du ministre des Outre-mer. Mais, les données et le ministre ont changé depuis.