Le calvaire des résidents d'un lotissement de Baie-Mahault

Les habitants du lotissement Azalée à Beausoleil à Baie-Mahault sont confrontés depuis plusieurs semaines à une situation de pollution du fait d'une station d'épuration qui ne fonctionne pas. Des promesses leur ont été faites mais pour l'heure, rien n'a été fait, les laissant bien seuls face à cette situation de plus en plus insupportable.

Il n’en peut plus, Marcelin Bordey. Un regard d’assainissement non loin de son habitation, lotissement Azalée à Beausoleil à Baie-Mahault, déborde. Une eau grisâtre s’épanche de l’installation et se déverse dans la nature, la mangrove. La maison de Marcelin Bordey se trouve en contre-bas de ce lotissement. Le phénomène se produit depuis plusieurs années. Les services spécialisés interviennent, mais la solution ne dure pas longtemps.

Régulièrement il nettoie les abords de cette installation pour que la situation n’empire pas. Cette fois le résident est en colère, d’autant que des odeurs désagréables s’infiltrent dans sa maison par les tuyaux. Aujourd’hui, il demande une solution durable.