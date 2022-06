Le chanteur martiniquais Saël prêt à attaquer en justice le Rassemblement national

Dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook, ce vendredi 17 juin, veille du 2e tour des élections législatives, le chanteur martiniquais Saël annonce avoir saisi son avocat en raison d'une adaptation de son titre "Tchimbé raid pa moli" par le Rassemblement national, en Guadeloupe.

Le chanteur de 44 ans, bien connu sur la scène reggae ne digère pas la revisite de son tube à des fins électorales.

Lors de la présentation des binômes candidats dans deux circonscriptions de la Guadeloupe, en mai dernier, en fin de meeting, la chanson de l'artiste, les paroles changées avait été reprise en chœur.

Sauf que pour Saël et son conseil, cette adaptation, sa diffusion et sa représentation publique posent un réel problème.

[...] modifier le texte des paroles de la chanson pour y exprimer des idées qui sont aux antipodes de ce que l'artiste a voulu exprimer dans son œuvre, porte, manifestement et gravement, atteinte au droit moral de l'artiste.

L'entourage du chanteur précise qu'aucune autorisation n'a été "sollicitée auprès des auteurs et des ayants droits pour procéder à une telle adaptation".

[...] toute exploitation et toute adaptation sans autorisation et en violation du droit moral de l'artiste au respect de l'esprit de son œuvre constitue le délit, civil et pénal, de contrefaçon.