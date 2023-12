Le chômage des séniors reste très important en Guadeloupe, selon la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

"Une massification de la demande au cours de ces 20 dernières années". C’est le constat dressé par la DEETS en matière de chômage des séniors dans l'archipel. Elle a passé au crible les récentes données et a constaté l’augmentation des demandeurs d’emploi dans cette catégorie d’âge. Les chiffres de l’année dernière traduisent cette réalité même s’ils sont moins mauvais que ceux de l’année précédente.

En 2022, les séniors étaient un peu plus de 20 000 mais tout de même légèrement moins nombreux qu’en 2021 (7% de baisse précisément). Selon l'Insee, les seniors correspondent à la tranche d'âge 55-64 ans

Malgré tout, l’an dernier les séniors au chômage représentaient plus du tiers des demandeurs d’emploi en général. Ce sont les femmes qui sont les plus concernées.

Et même lorsque la situation évolue favorablement, c’est toujours pour la gent féminine de plus de 50 ans qu’elle est la plus compliquée.

Depuis le début des années 2000, c’est cette tranche d’âge qui a vu son sort se dégrader le plus avec une accélération à partir de 2008. Même si depuis 2015, l’augmentation tend à ralentir.

En cause très probablement dans la détérioration de la situation des séniors face à l’emploi dans le temps : la fin des dispositifs de préretraite, la fin des dispenses de recherche, les modifications réglementaires et le vieillissement de la population dans un contexte économique de plus en plus difficile.

Par conséquent, là où autrefois les 50-54 ans représentaient la majorité des séniors en quête de travail, aujourd’hui les plus de 60 ans sont presque aussi nombreux.

Et les perspectives ne semblent guère réjouissantes puisque plus l’âge augmente, moins le niveau de formation est élevé et plus la durée du chômage est longue.