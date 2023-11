Le collège Eugène Yssap de Sainte Anne permet à ses élèves d'exprimer leurs droits

La journée internationale des droits des enfants a été placée sous une thématique indicative :"Pour chaque enfant, tous ses droits". Un thème inspirant pour plusieurs établissements scolaires de l'Archipel qui ont tenu à le décliner avec leurs élèves. A Sainte Anne, les collégiens ont employé leurs mots pour exprimer les côtés sombres et lumineux de l'exercice de ces droits.

FJO. avec L. Guiolet-Oulac et L. Gaydu •

Dans cette salle du CDI du Collège Eugène Yssap, il y a bien plus que des mots écrits, que des poèmes ou des dessins. Il y a l'expression des jeunes, celles qu'ils ont eu envie de faire sortir en cette journée qu'on leur a si bien expliquée, qu'ils en sont devenus les défenseurs.

©Guadeloupe

Tout dire dans une image, même le silence des victimes • ©L. Gaydu

Ici, un slogan, là un poème, et là encore un texte, chacun a choisi son support de prédilection et surtout, ce qu'il avait envie de dire.

Parce que, s'exprimer ne veut pas dire pour eux se limiter à son seul regard et à ses seuls maux, mais mettre aussi des mots sur ceux qui ne peuvent exprimer les leurs. Avec des thèmes aussi divers que :

"Les 12 droits fondamentaux des enfants", "Tous différents mais tous avec des droits"

"Ce qui fait le bonheur des enfants", "Les difficultés des enfants dans le monde", "Contre le harcèlement", "Los derechos de los niños", "Quand les enfants nous font voyager…", "À chaque enfant, tous ses droits".

Exposer et dire ce que l'on pense • ©L. Gaydu

©Guadeloupe

Être acteurs dans la revendication de ses droits • ©L. Gaydu

L'établissement s'est d'ailleurs associé à l'école élémentaire Victor Valier et à l'association Amalgame Humani’s pour donner plus d'envergure et plus d'impact à l'action qu'il a organisé.

©Guadeloupe

Et s'il fallait un thème pour résumer cette journée, ce serait le dernier de la liste de ceux qui ont été déclinés dans cette exposition : "Les enfants sont les étoiles d’aujourd’hui et de demain".

Des lignes pour parler des difficultés des enfants dans le monde • ©L. Gaydu

.