Le couvre-feu abaissé à 18 heures à Pointe-à-Pitre et aux Abymes dès ce vendredi

Dû aux nombreuses exactions commises durant la journée de grève du 20 janvier et durant la nuit de jeudi à vendredi, la préfecture a décidé d'abaisser le couvre-feu à 18 heures dès ce vendredi.

Barbara Pelmard •

Une nuit marquée par des émeutes. Violences, pillages, barrages et attaques contre les forces de l'ordre, c'est ce que condamne le préfet de la Région de Guadeloupe, Alexandre Rochatte, dans un communiqué.

©Gessy Blanquet

Ainsi, et ce afin, "de prévenir les événements dans les nuits à venir", le couvre-feu sera donc abaissé à 18 heures dans les communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, dès ce vendredi et jusqu'au dimanche 23 janvier.

Pour rappel, à l'occasion de la journée de grève du jeudi 20 janvier et en marge des manifestations contre l'obligation vaccinale, des débordements et des tirs à balles réelles envers les forces de l'ordre avaient été répertoriés.