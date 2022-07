Le Défenseur des droits fait le bilan de ses activités en Guadeloupe

Ce sont des chiffres qui viennent exprimer un tel bilan. Sur le plan national, avec près de 115 000 réclamations en 2021, soit une hausse de 18,6% par rapport à 2020, le Défenseur des droits s'estime plus que jamais à la portée des usagers, en particulier des plus vulnérables, "qui font face à la déshumanisation et à l’éloignement des services publics."

Dans le détails, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, ce sont plus de 10 points d’accueil qui ont été ouverts ce qui permet aux délégués du Défenseur des droits d'être un recours efficace pour rétablir les droits des personnes qui les sollicitent. En 2021, ils ont ainsi reçu de nombreuses saisines. Des réclamations qui ont trait, pour la plupart, à des dysfonctionnements du service public, en partie dû aux effets de la dématérialisation opérée « à marche forcée ». Pour voir l'intégralité du bilan annuel du Défenseur des droits, cliquez ici. . • ©Guadeloupe la 1ère Un résultat obtenu particulièrement grâce à la capacité d'écoute des équipes du Défenseur des droits. C'est ainsi qu'une plateforme antidiscriminations et le recrutement de

nouveaux délégués territoriaux permettent de garantir aux citoyens la possibilité d’être

écoutés sans que cela ne relève du privilège.

