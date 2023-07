Le dernier hommage à Gérard César

C'est hier qu'ont eu lieu les obsèques de notre confrère Gérard César. Sa famille, ses amis et collègues du monde de la télévision et du sport ont tenu à lui adresser des messages pour lui rendre un dernier hommage.

Hier matin en l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, ont eu lieu les obsèques de Gérard César.

La cérémonie en hommage au journaliste guadeloupéen a eu lieu en présence de sa famille, mais aussi de ses amis journalistes, de quelques personnalités et des fans.

L'homme aux sept vies était un pionnier du journalisme guadeloupéen. Dès le "Guadeloupe Première" de FR3 Guadeloupe qu'il présente avec les signatures et les visages de ce temps, Léo Monnéli, Louis Francius, Tony Turken, Pierre Mauranyapin entre autres. Et puis, après la création de RFO, il rejoint l'équipe de Max Moinet pour présenter le "Guadeloupe Panorama" avec notamment Raymond Sargenton, Jean-Claude Gilles (Lefort), Michel Reinette. Il sillonne déjà la Guadeloupe et la Caraïbe en compagnie d'hommes de l'image tels que Philippe Grenier et Pierre Jacques... Des premiers de cordées qui ont aussi inventé la couverture du tour de la Guadeloupe quand les moyens étaient encore très limités.

La disparition de Gérard César a mis le monde du journalisme, du sport et plus particulièrement de l'athlétisme en émoi.

Ses idées, sa personnalité, ses œuvres demeureront comme une mémoire vivante pour le journalisme, pour la station du Morne Miquel de ses débuts et celle du Morne Bernard de ses dernières années, et encore plus certainement, pour la Guadeloupe.

Adieu Gérard.