Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti en visite en Guadeloupe les 16 et 17 mai

C’est dans un contexte d’augmentation de la violence, de circulation accrue d’armes à feu, d’insécurité routière et de surpopulation carcérale que le ministre de la justice arrive en Guadeloupe, mardi après-midi. Eric Dupond-Moretti va enchainer les visites et les échanges avec les acteurs locaux. Il posera la première pierre de l’extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault.

Durant un peu plus de 24 heures, entre le mardi 16 et le mercredi 17 mai 2023, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, abordera plusieurs des problématiques propres à la Guadeloupe, en matière de justice, lors d’une visite ministérielle dans l’archipel.

Le programme du membre du gouvernement comprend des échanges avec les élus et les acteurs du tribunal judiciaire, de la Cour d’Appel, du Congrès de la Fédération nationale des unions des Jeunes Avocats (FNUJA), ainsi que du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Un déplacement au centre pénitentiaire de Baie-Mahault est également prévu ; ce sera l’occasion de discuter avec les agents et de poser la première pierre de l’extension de l’établissement. Autre temps fort annoncé : une rencontre des usagers du Centre éducatif fermé (CEF) de Port-Louis.

Voici les détails du programme de la visite en Guadeloupe d’Eric Dupond-Moretti :

Mardi 16 mai :

15h30

Arrivée au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre

Echanges avec le personnel de la juridiction

17h45

Visite du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP)

Mercredi 17 mai

8h00

Arrivée au Mémorial ACTe

Entretien avec Ary Chalus, président du Conseil régional

8h30

Ouverture du congrès de la FNUJA

10h15

Arrivée à la cour d’appel de Basse-Terre

Echanges avec les magistrats du tribunal judiciaire et de la cour d’appel

15h00

Echanges avec les surveillants du centre pénitentiaire de Baie-Mahault

15h30

Pose de la première pierre de l’extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault