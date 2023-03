Le gouvernement veut encadrer l'activité des influenceurs

Partager :

C'est probablement le nouveau métier à exercer, influenceur. Il y en aurait plus 150 000 en France. Un hobby qui est progressivement devenu une activité professionnelle. Pour autant, sa nouveauté fait aussi que chacun s'y fait ses propres règles et même, se passe de toutes règles. Aujourd'hui le gouvernement veut "clarifier" leurs obligations et les soumettre "aux mêmes règles" publicitaires que les médias traditionnels.

Guadeloupe La 1ère avec France Info •

Déjà trois mois qu'une vaste enquête sur ce milieu et ses modes d'exercice a été ouverte par les pouvoirs publics. De nombreux influenceurs ont été entendus mais aussi des citoyens qui ont pu s'exprimer sur la manière dont ils reçoivent ce que les "influenceurs" publient. Pour Bruno Le Maire le ministre de l'Economie : "Alors qu'il est un formidable vecteur de créativité et de richesse économique, ancré dans le quotidien de millions de nos compatriotes, ce secteur souffre de règles inexistantes ou trop floues". Et de fait, le gouvernement ne souhaite plus laisser le monde les influenceurs évoluer sans un cadre légal au sein duquel ils devront exercer. Il s'agit surtout de ne plus tolérer ce que tout le monde dénonce comme pratiques inadmissibles. . • ©Usbek L'Etat veut instaurer un véritable "pouvoir d'injonction sous astreinte" pour obliger l'influenceur à retirer un contenu illicite ou la plateforme où il s'exprime, sous peine de suspendre son compte le cas échéant. Le texte qui portera cette intention devrait aussi viser à interdire toute promotion des activités de chirurgie esthétique et obliger les influenceurs à signaler lorsqu'ils utilisent un filtre pour améliorer artificiellement leur apparence, sur le modèle des règles s'appliquant aux publicités. Des mesures qui devraient se retrouver dans une proposition de loi transpartisane déposée par les députés Stéphane Vojetta (apparenté Renaissance) et Arthur Delaporte (PS) et que l'Assemblée Nationale devrait examinée en séance publique dès la semaine prochaine. Voir aussi : Les influenceurs : on vous explique tout

