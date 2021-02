Le militant nationaliste Roland Thesauros est décédé à l’âge de 74 ans

Le militant Roland Thesauros, l’une des figures du nationalisme et tête de proue de l’Union Populaire pour la libération de la Guadeloupe (UPLG) est décédé ce dimanche 7 février 2021. Il aura défendu bec et ongles l’idée d’une Guadeloupe en possession de sa souveraineté.

Priscilla Romain •

La carrière politique et militante de Roland Thesauros est celle des hommes qui ont à coeur une conviction profonde et fondamentale. Né à Pointe-à-Pitre le 4 juin 1936 de Laure Thesauros et fils non-reconnu de Louis Feuillard, Roland Thesauros va très rapidement embrasser la cause de la décolonisation. Non seulement il fait partie des voix qui s'élèvent contre la départementalisation de la Guadeloupe, mais il lie la parole aux actes en refusant de s'enrôler dans l’armée française lors de la guerre d'Algérie, pour lui préférer le camp de l’Armée de Libération Nationale de l’Algérie (ALN), le bras armé du Front de Libération Nationale. Un choix qui lui vaut quelques inimitiés et incompréhensions en Guadeloupe, mais qui lui assure de solides alliances en Algérie. Wonal Selbonne, porte-parole de l'Alliance Nationale Guadeloupe.

Difficulté de Thesauros pour le retour au pays

Retour au pays et fondation de l’UPLG

Alors qu’il a la possibilité de rester en Algérie à la fin de la guerre afin de continuer à participer à la construction politique du pays, Roland Thesauros choisit de revenir en Guadeloupe. Ce retour ne fut pas évident, car il est resté comme l’un de ceux qui n’a pas répondu à l’appel de la Mère Patrie. Pour autant, l’homme trouve ses appuis. Il enseignera à l'institut Vizioz et prendra aussi la présidence de l’Université des Antilles et de la Guyane en 1977, l'arrachant au passage de la tutelle de l'université de Bordeaux pour en faire une université indépendante en 1982. Très engagé dans le domaine de l'éducation, il va aussi fonder le syndicat général de l'éducationen guadeloupe (SGEG) devenu par la suite le Syndicat des Personnels de l'Éducation en Guadeloupe (SPEG). On le retrouve aussi à la source de la FAPEG.

Sur le plan politique, il rejoint le camp de l’UPLG créée en 1978, qu’il conduira aux élections régionales en 1992, flanqué de Roland Ezelin et Lucien Pérutin. Malgré les crispations et un contexte difficile, il remporte 6 674 voix et deux sièges au Conseil Régional. Sa rivalité et ses joutes avec Lucette Michaux-Chevry marqueront la mémoire politique.

Quel que soit le front, il ne cessera de prôner la vision d’une Guadeloupe libre et responsable.

Mort de Roland Thesauros

Un héritage certain

Bien que la question de l’indépendance ou du nationalisme continue de provoquer, dans l’opinion publique, des réactions contrastées et malgré le recul politique de l’UPLG, l’héritage intellectuel et politique de Roland Thesauros est réel. Sa fonction de professeur de droit lui a permis de nourrir les conceptions politiques de toute une génération qui, encore aujourd’hui, n’a de cesse de militer pour une plus grande autonomie politique et économique de l’archipel.

La nouvelle formule de l’Alliance National Guadeloupe (ANG), apparue sur le devant de la scène il y a quelques mois, revendique d’ailleurs l’influence de Roland Therauros - entre autres - dans la construction de la vision et de son action.

Décès de Roland Thesauros

Roland Thesauros, retiré depuis quelques temps déjà des affaires, est décédé ce dimanche 7 février des suites d’une longue maladie.

Le témoignage de Germain Beautin, biographe de Roland Therauros