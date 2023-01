Le Prix 2023 du spiritueux de l’année décerné à la Distillerie Rhum Bologne de Guadeloupe

La Revue du Vin de France (larvf.com), magazine faisant autorité dans le monde des vins et des spiritueux, a décerné le prix 2023 du spiritueux de l’année, le 5 janvier dernier, à la Distillerie Rhum Bologne, qualifiée de « maître de la canne noire en Guadeloupe ».

Maëva Flandrina, chargée de communication et marketing opérationnel Maison Bologne

Avec cette distinction, un zoom est fait, au niveau national et international, sur le travail accompli au sein de ce qui a été l’une des plus grandes habitations sucrières de l’archipel, érigée depuis 1654 dans le Sud Basse-Terre.

Sélection parcellaire, conversion bio, diversité variétale, régénération des ressources, autonomie énergétique, durabilité : la distillerie, lancée en 1887, est désormais, sous l’impulsion de Harry Sargenton-Callard, président du Conseil d’administration, l’une des plus novatrices. Elle est dirigée depuis 2021 par David Hourdry, qui affine la déclinaison des différentes qualités et typicités des rhums, en exprimant les terroirs tout en considérant l’environnement et la durabilité.