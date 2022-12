Le triste bilan de 2022 : trop d'accidents en Guadeloupe et encore trop de morts sur les routes de l'Archipel

Moins de morts mais plus de blessés, les accidents de la route sont un véritable fléau qui sévit tous les jours en Guadeloupe, le bilan de cette année compte plusieurs centaines de victimes…

J. Rayapin •

48 décès soit 27% de moins que l’année précédente qui était particulièrement sanglante où on comptait 64 tués sur nos routes.

Parmi ces 48 décès, on en recense 19 en véhicules légers, 15 en moto, 4 en cyclomoteurs, 1 en vélo et 8 piétions...

S’ils sont légèrement en baisse et moins mortels qu’en 2021, les accidents de la route on quand même fait bon nombre de victimes sur notre île, pour l’année 2022 : on dénombre 436 accidents soit une baisse de 3% par rapport à l’année dernière, mais on déplore 638 victimes soit 3% de plus qu’en 2021.

. • ©SDIS

Un bilan qui reste tout de même lourd malgré la multiplication des opérations de sensibilisations de la sécurité routière.

Il ne reste plus qu’à espérer une réelle prise de conscience dès cette nuit de la Saint Sylvestre de la part des usagers de la route pour prétendre à un bilan moins meurtrier en 2023.