Légion d'honneur : Alexandre Rochatte et Christine Kelly promus au grade d'officier

La deuxième promotion civile de l’ordre national du Mérite de l'année 2021 a été publiée, hier, jeudi 25 novembre 2021, au Journal officiel. Le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte et la journaliste guadeloupéenne, Christine Kelly, ont été promus au grade d'officier.

Guadeloupe La 1ère •

1087 personnes font partie de la nouvelle promotion civile de l’ordre national du Mérite, la deuxième de l'année 2021, après la promotion militaire du 9 novembre dernier.

La liste des récipiendaires a fait l'objet d'un décret du Président de la République, en date du 24 novembre 2021.

Plus du tiers des décorés du jour appartiennent au secteur public, un quart relèvent des activités économiques, 15% œuvrent dans le domaine santé-social humanitaire, 10% sont impliqués dans la recherche et l’enseignement, 5% s’investissent dans le domaine de la culture et de la communication, plus de 5% sont des élus et assimilés.

Parmi les personnes promues au grade d'Officier, pour le ministère des Outre-mer, figurent :

Christine Kelly, journaliste, animatrice, présidente de fondation, élevée au rang de Chevalier, le 2 novembre 2010 ;

ainsi qu'Alexandre Rochatte, préfet de la région Guadeloupe, Chevalier du 8 décembre 2008.

Au grade de chevalier, on retrouve aussi :